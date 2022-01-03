Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах

На сайте Кремля в понедельник опубликовали шесть поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 2 декабря 2021 года совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Среди прочего, предприятия, где не соблюдается безопасность работников, будут закрывать. А шахтерам лидер страны поручил отменить норму выработки.

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Закрытие предприятий

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Правительству РФ и Госдуме Путин поручил к 1 января 2023 года внести в Кодекс Российской Федерации изменения, касающиеся административных правонарушений.

Так, за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев) следует приостанавливать деятельность предприятия. Работодателей, не соблюдающих безопасность сотрудников, занятых на опасных или вредных работах, также привлекут к ответственности.

Кроме того, будет предусмотрено наказание для должностных лиц за «за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания об устранении выявленных нарушений, непроведение или несвоевременное проведение проверки исполнения ранее выданного предписания».

Отмена нормы выработки

Правительству РФ президент поручил при участии представителей профсоюзных организаций и представителей работодателей угольной промышленности скорректировать зарплату шахтеров. Причем сделать это необходимо уже к 1 февраля 2022 года.

«(Обеспечить – «Газета.Ru») исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам, с сохранением доли условно-постоянной части в структуре заработной платы шахтеров не менее 70 процентов, а также обеспечить закрепление данного подхода в последующих отраслевых соглашениях по угольной промышленности», — говорится в тексте, опубликованном в разделе «Поручения президента».

К 1 марта этого года также необходимо увеличить оклады служащих, контролирующих работу на объектах с подземными работами. Их зарплаты должны быть «не ниже среднего размера оплаты труда руководящих и (или) инженерно-технических работников предприятий соответствующей отрасли».

Кроме того, на предприятиях установят видеокамеры для наблюдения за производственными объектами I и II классов опасности. При необходимости эти кадры можно будет предоставлять правоохранительным органам или суду.

«(Обеспечить – «Газета.Ru») защиту от фальсификаций показаний систем автоматического контроля и передачу данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени», — уточняется в документе.

Дополнительные компенсации

Владимир Путин также поручил учитывать мировой опыт при разработке мер «по установлению исчерпывающего перечня требований аэрологической безопасности и иных требований промышленной безопасности в отношении объектов ведения подземных горных работ».

До 1 мая необходимо обязать работодателей позволить профсоюзам контролировать соблюдение трудового законодательства. Тех руководителей, которые попытаются препятствовать деятельности профсоюзов, будут привлекать к ответственности.

Правительство РФ лидер страны обязал проконтролировать «вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)».

«Правительству РФ принять при необходимости… меры, предусматривающие… улучшение условий труда в организациях угольной промышленности, повышение безопасности ведения горных работ, снижение аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержание боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей», — говорится в документе.

Президент также поручил обязать работодателей возмещать ущерб «членам семей шахтёров, погибших в результате несчастного случая на производстве или в связи с профессиональным заболеванием». Сумма будет выплачиваться наравне с выплатами, предусмотренными законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.