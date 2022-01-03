В Госдуме опровергли заявления о бесконечных природных ресурсах РФ

«С точки зрения разведанных запасов есть цифры, сколько имеется нефти и газа, но, к сожалению, сейчас не такие большие средства вкладываются в геологоразведочные работы. Необходимо более детально изучать (эту сферу - прим.ред.), как это было в советское время. Должна быть разведка, государство должно в этом направлении двигаться», - сказал депутат телеканалу «360».