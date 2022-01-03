В СПЧ оценили призыв убрать кладбище с Красной площади

Вынос тела Ленина из Мавзолея и ликвидация мемориального кладбища у Кремлевской стены необходимы, однако надо учитывать, что такая акция может вызвать недовольство граждан.

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«Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня», - сказал Брод.

Он призвал не торопиться с подобными решениями и учитывать, что они вызовут недовольство части россиян, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР.

Брод резюмировал, что такие потрясения нашему обществу не нужны.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать тело Ленина из Мавзолея и ликвидировать мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР.

По его словам, все эти захоронения не должны находиться на Красной площади.