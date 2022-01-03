В СПЧ оценили призыв убрать кладбище с Красной площади

Вынос тела Ленина из Мавзолея и ликвидация мемориального кладбища у Кремлевской стены необходимы, однако надо учитывать, что такая акция может вызвать недовольство граждан.
Так считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, передает РИА «Новости».
«Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня», - сказал Брод.
Он призвал не торопиться с подобными решениями и учитывать, что они вызовут недовольство части россиян, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР.
Брод резюмировал, что такие потрясения нашему обществу не нужны.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать тело Ленина из Мавзолея и ликвидировать мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР.
По его словам, все эти захоронения не должны находиться на Красной площади.
«Не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — сказал парламентарий.