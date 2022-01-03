Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не обязана поставлять весь предназначенный для Европы газ через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны», - подчеркнул он, комментируя ситуацию с транзитом газа.

Дипломат подчеркнул, что Россия исполняет условия контрактов «даже с превышением на 8-10 процентов».

Он добавил, что процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» может растянуться на «многие месяцы» и завершиться к лету 2022 года.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.