Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале декабря 2021 года, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обменялись новогодними поздравлениями и в ходе телефонного разговора «подвели основные итоги двустороннего сотрудничества».

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», - отмечается в сообщении.

Также главы государств «условились о продолжении личных контактов».