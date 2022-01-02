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40 минут назад

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале декабря 2021 года, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Разговор Путина и Байдена свели к двум фразам

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обменялись новогодними поздравлениями и в ходе телефонного разговора «подвели основные итоги двустороннего сотрудничества».

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», - отмечается в сообщении.

Также главы государств «условились о продолжении личных контактов».

Поздно вечером 30 декабря 2021 года прошли переговоры лидеров США и России. В ходе беседы Владимир Путин заявил, что Россия будет вести себя в вопросах безопасности так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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