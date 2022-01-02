«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Москвой и Анкарой.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», - добавили в пресс-службе Кремля .

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.