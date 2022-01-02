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30 минут назад

Президенты России и Турции обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российские предложения по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Москвой и Анкарой.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», - добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,
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