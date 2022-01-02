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1 час назад

Сто тысяч британцев требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена

Петицию с призывом лишить экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра высшего рыцарского ордена в стране — Ордена Подвязки — за полдня подписали более ста тысяч человек, сообщает телеканал "360". Призыв опубликовал пользователь под ником Angus Scott. По состоянию на 05:00 по Москве петицию подписали более 104 тысяч человек. В петиции говорится, что Блэр якобы нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и "самой структуре общества нации". "Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления", — говорится в документе. Автор призывает действующего главы британского правительства Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра титула рыцаря.

Сто тысяч британцев требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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Политика,Елизавета II,Тони Блэр,Борис Джонсон,
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