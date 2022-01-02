Путин и Мишустин поздравили Юрия Григоровича с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 95-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами", - приводятся в сообщении слова главы государства.
Президент добавил, что поставленные Григоровичем за годы плодотворной деятельности спектакли и сегодня служат украшением репертуаров крупнейших российских и зарубежных театров, а его воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя. Свое поздравление Путин сопроводил пожеланиями здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме выразил благодарность Григоровичу за служение искусству и за талантливых учеников. Свое поздравление премьер-министр сопроводил пожеланиями доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
"Великий балетмейстер и хореограф, легенда знаменитого Большого театра, Вы вписали множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства, создали новую хореографическую эстетику. Уже многие десятилетия Ваши музыкальные спектакли покоряют сердца людей. В каждом - Ваше мастерство, искренность и душа", - говорится в поздравительном послании председателя правительства.