Путин и Мишустин поздравили Юрия Григоровича с 95-летием

"Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Президент добавил, что поставленные Григоровичем за годы плодотворной деятельности спектакли и сегодня служат украшением репертуаров крупнейших российских и зарубежных театров, а его воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя. Свое поздравление Путин сопроводил пожеланиями здоровья, благополучия и всего самого доброго.