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51 минуту назад

Россия пригрозила последствиями из-за блокировки RT DE

Россия отреагирует на блокировку телеканала RT DE в Германии, могут быть последствия для немецких журналистов в России, пригрозил российский посол в Берлине Сергей Нечаев, пишет Die Zeit.

По его словам, с российской стороны непременно последует реакция. При этом дипломат не уточнил, какие именно шаги могут быть предприняты после исключения канала из вещания.

«Я не Дельфийский оракул, но существуют различные варианты. В России много немецких журналистов», — заявил Нечаев. Он отметил, что в России есть условия для комфортной работы представителей иностранных СМИ. «Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности», — добавил он.

Наконец, на вопрос о том, могут ли ответные шаги затронуть работу, к примеру, Deutsche Welle в России, дипломат заявил, что здесь «нет автоматизма».

YouTube грозит блокировка в России из-за удаления немецких каналов RT

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

Политика,Видео,Сергей Нечаев,Eutelsat,Russia Today,Deutsche Welle,
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