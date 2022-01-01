Путин уволил помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина. Соответствующий указ президента был опубликован в субботу, 1 января, на официальном портале правовой информации.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин уволил Николая Виноградова с должности замглавы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Уточняется, что Виноградов оставил должность по собственной инициативе. В этот же день Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Кирилла Канаева с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Канаев также покинул должность по собственной инициативе.