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33 минуты назад

Разговор Путина и Байдена свели к двум фразам

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 30 декабря, можно свести к двум фразам. Их назвал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает Telegram-канал «Сказано на Эхе».

Разговор Путина и Байдена свели к двум фразам
Фото: ТАССТАСС

«Если разговор Байдена-Путина свести к двум фразам: "Если вы полезете на Украину, мы вам объявим новые санкции, которые вас задушат" — "А мы тогда порвем с вами отношения". Все, вот и весь разговор», — сказал он.

По мнению Венедиктова, президенты России и США подтвердили серьезность намерений. «Не серьезность намерения захватить Украину или обменяться ядерными ударами, а готовность пойти на серьезные вещи», — пояснил главред «Эха Москвы».

Байдена призвали предупредить Кремль о возможном ударе

Телефонный разговор между Путиным и Байденом начался 30 декабря в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря). В ходе беседы президент США предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину и о высокой цене, которую может за это заплатить Москва. Путин в свою очередь пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций.

Политика,Алексей Венедиктов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Эхо Москвы,
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