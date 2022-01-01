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20 минут назад

В Госдуме уверены, что российские хоккеисты понесут наказание за непотребное поведение

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал снятие российских хоккеистов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт за отказ надевать маски, курение и нахождение в самолете в нетрезвом состоянии.

В Госдуме отреагировали на скандал с хоккеистами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я очень надеюсь, что информация о непотребном поведении наших хоккеистов не подтвердится. Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также поделился мнением о том, могут ли последовать санкции по отношению к хоккеистам со стороны российского руководства.

Раскрыты подробности скандала с молодежной сборной России

«Правила для всех едины: для хоккеистов, фигуристов, летчиков. Вести себя надо, в обязательном порядке соблюдая правила авиакомпании. Они будут наказаны. Нужно обращаться в ФХР. Там серьезное руководство. Они должны разобраться, а потом применять санкции и все остальное», — добавил Свищев.

Политика,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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