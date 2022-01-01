В Госдуме отреагировали на скандал с хоккеистами

«Я очень надеюсь, что информация о непотребном поведении наших хоккеистов не подтвердится. Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.