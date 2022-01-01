В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Министр обороны Шойгу предстал в необычном образе

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Министерства обороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках Сергей Кужугетович держит свою маленькую внучку.

Дочь Шойгу показала отца в непривычном образе
Фото: MOD Russia/via Global Look PressMOD Russia/via Global Look Press
Пользователи в комментариях оценили новый внешний вид министра, а также отметили, что Шойгу выглядит очень молодо.

В этом стиле помолодел наш министр, — говорится в одном из комментариев.

Ранее пользователи Instagram раскритиковали новогоднее фото с семьёй главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Подписчикам не понравились штаны наставника национальной команды, которые многим показались слишком короткими.

Политика,Валерий Карпин,Сергей Шойгу,СБОРНАЯ РОССИИ,Министерство обороны,МЧС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители