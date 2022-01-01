Дочь Шойгу показала отца в непривычном образе

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Министерства обороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках Сергей Кужугетович держит свою маленькую внучку.