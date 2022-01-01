Путин поздравил россиян с Новым годом. Видео

"Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий", – сказал президент.