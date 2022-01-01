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16 минут назад

Мария Захарова показала свой новогодний наряд

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в качестве новогоднего наряда выбрала платье, созданное вологодскими мастерицами. Его главное украшение – кружевной, ажурный воротник.

Захарова показала свой новогодний наряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нежный узор воротника на голубом фоне платья выглядит очень изящно. Свою фотографию Захарова выложила в Телеграм-канале

и отметила, что нашим западным партнерам российское импортозамещение по душе.

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В предыдущих постах Мария поделилась фотографиями и видеороликом, где запечатлены моменты подготовки к празднованию Нового года.

Захарова станцевала бачату в красном костюме

Этот праздник Захарова встречала со своими родными и близкими. Она сообщила, что запекала утку, также с семьей готовила разнообразные новогодние угощения.

В этих сообщениях мы видим Марию в домашней обстановке. Чуть ранее в ТГ официальный представитель МИД России размещала деловую информацию. Захарова считает, что энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция государственной системы и паралич органов власти. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

По ее мнению, первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Она подчеркнула, что Россия является надежным энергопоставщиком на европейском и мировом рынках, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.

Политика,Мария Захарова,МИД,
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