Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в качестве новогоднего наряда выбрала платье, созданное вологодскими мастерицами. Его главное украшение – кружевной, ажурный воротник.
Нежный узор воротника на голубом фоне платья выглядит очень изящно. Свою фотографию Захарова выложила в Телеграм-канале
и отметила, что нашим западным партнерам российское импортозамещение по душе.
В предыдущих постах Мария поделилась фотографиями и видеороликом, где запечатлены моменты подготовки к празднованию Нового года.
Этот праздник Захарова встречала со своими родными и близкими. Она сообщила, что запекала утку, также с семьей готовила разнообразные новогодние угощения.
В этих сообщениях мы видим Марию в домашней обстановке. Чуть ранее в ТГ официальный представитель МИД России размещала деловую информацию. Захарова считает, что энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а дисфункция государственной системы и паралич органов власти. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
По ее мнению, первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач. Она подчеркнула, что Россия является надежным энергопоставщиком на европейском и мировом рынках, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.