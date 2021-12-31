Экс-советница Рейгана назвала причину получения гражданства РФ

Экс-дипломат и бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси рассказала в эфире программы "Противоположности" на RT о том, что она захотела получить российское гражданство, чтобы было комфортнее писать книги о России.

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"Я пишу книги, я писательница. Я написала семь книг, и пять из них посвящены России. Чтобы мне не приходилось ждать, чтобы я могла с легкостью приехать, оставаться здесь столько, сколько нужно для моей работы, и потом поехать еще куда-то", — объяснила Масси.

Она рассказала, что планирует написать следующую книгу, находясь непосредственно в России.

Ранее соответствующий указ о предоставлении гражданства подписал президент РФ Владимир Путин. Масси попросила Путина предоставить ей российское гражданство. При этом она заявляла, что в США за такой шаг ее будут называть предательницей. Также женщина отмечала, что ей необходимо оставаться в России, чтобы продолжить свою работу над сближением российского и американского народов.

Сюзанна Масси — дочь швейцарского дипломата. Она родилась в Нью-Йорке, окончила колледж Вассар — частный университет в городе Покипси, который исторически является одним из университетов "Семи сестер", наиболее престижных женских колледжей в Соединенных Штатах.

Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали "женщиной, остановившей холодную войну". С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.