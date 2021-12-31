Путин назвал главную цель российских властей

Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам.

«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», — передает слова Путина telegram-канал «Пул N3».

В России с начала 2022 года минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 1 тысячу рублей по сравнению с текущим. Уже с 1 января МРОТ поднимется до 13 890 рублей. Прожиточный минимум также вырастет до 12 600 рублей, передает газета «Невские новости».