Захарова поздравила россиян с Новым годом

«Не хочу про трудности, не хочу про сложности. Хочу только про то, что желаю вам любви близких, коллег, товарищей, хорошего настроения, сил на преодоление всего того, что мы вынуждены все естественно преодолевать», — сказала она в комментарии ТАСС.