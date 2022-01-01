Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их. По его словам, всё удалось «благодаря нашей солидарности».
Путин отметил, что в праздник россиян объединяют надежды на «добрые перемены», которые «невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесёт нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем новый год, ждём его, как важный жизненный рубеж, — подчеркнул глава государства.
Он пожелал соотечественникам «как можно больше радостных событий». Путин считает, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан.
Решение именно этих задач сделает Россию ещё более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины, — подчеркнул он.
Глава государства указал, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами.
С Новым годом, дорогие друзья, новым 2022-м годом! — поздравил он россиян.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки. В своём обращении глава государства также отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей. 2022-й год наступил на Чукотке и Камчатке в 15:00 по московскому времени. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента.