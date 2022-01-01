Путин поздравил россиян с Новым годом

Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесёт нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем новый год, ждём его, как важный жизненный рубеж, — подчеркнул глава государства.