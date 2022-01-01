Депутат Госдумы: «НАТО уже вступила на Украину»

Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструкторы, консультанты, военные, там создаются различные базы на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Всё это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ, — сказал Затулин.