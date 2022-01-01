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17 минут назад

Депутат Госдумы Затулин: НАТО уже «вступила» на Украину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что НАТО уже «вступила» на Украину, но это «обратимо при желании». Данное заявление он сделал РИА Новости, комментируя состоявшиеся 30 декабря телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Это уже вторые переговоры глав государств за декабрь, на которых обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности.

Депутат Госдумы: «НАТО уже вступила на Украину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструкторы, консультанты, военные, там создаются различные базы на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Всё это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ, — сказал Затулин.

Проекты договоров по гарантиям безопасности с США и НАТО для РФ, опубликованные в декабре российским МИД, предусматривают юридические гарантии отказа западных партнёров РФ от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.

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Ранее сообщались детали телефонных переговоров лидеров России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что особое внимание президенты уделили ситуации вокруг Украины и подготовке к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией с обсуждением взаимных гарантий безопасности.

Политика,Джозеф Байден,Константин Затулин,Юрий Ушаков,Владимир Путин,НАТО,Госдума,МИД,РИА Новости,
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