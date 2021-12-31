Лавров: Москва ответит на любые военные провокации Киева

Москва даст адекватный ответ на любые возможные военные провокации Киева, заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Россия предпримет все необходимые меры для защиты проживающих в Донбассе сотен тысяч своих граждан и продолжит прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. При этом, по словам Лаврова, на любые военные провокации Киева будет дан адекватный ответ.

По словам министра, НАТО планомерно превращает Украину в военный плацдарм против России, строит там свои базы, используют ее территорию для проведения учений. Он отметил, что в будущем году намечено десять военных маневров НАТО на территории Украины, а численность задействованных в них военнослужащих достигнет 64 тысяч человек – почти вдвое больше, чем в 2021 году.