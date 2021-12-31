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26 минут назад

Лавров: Москва ответит на любые военные провокации Киева

Москва даст адекватный ответ на любые возможные военные провокации Киева, заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Россия предпримет все необходимые меры для защиты проживающих в Донбассе сотен тысяч своих граждан и продолжит прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. При этом, по словам Лаврова, на любые военные провокации Киева будет дан адекватный ответ.

По словам министра, НАТО планомерно превращает Украину в военный плацдарм против России, строит там свои базы, используют ее территорию для проведения учений. Он отметил, что в будущем году намечено десять военных маневров НАТО на территории Украины, а численность задействованных в них военнослужащих достигнет 64 тысяч человек – почти вдвое больше, чем в 2021 году.

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С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Политика,Видео,Сергей Лавров,НАТО,РИА Новости,
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