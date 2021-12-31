Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что американская сторона примет меры в случае вторжения России на Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер призвал Россию к деэскалации на Украине.

Также он выразил поддержку дипломатическим методам, в том числе через Совет Россия — НАТО.