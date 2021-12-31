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16 минут назад

Лавров обвинил США в попытке получить уступки, ограничив выдачу виз

США намеренно ограничивают выдачу гражданам РФ неиммиграционных виз, чтобы добиться от России односторонних уступок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нехватка персонала, на которую ссылается американская сторона, лишь надуманный повод, и США намеренно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в России. Лавров уверен, что Штаты действуют подобным образом для того, чтобы «выторговать» со стороны России односторонние уступки.

Глава МИД РФ также высказался по ситуации с невыдачей американских виз гражданам РФ в целом. По его словам, «ситуация по-прежнему сложная». Лавров заявил, что хотя Штаты приостановили выдачу недипломатических виз с 12 мая 2021 года, они все еще рассматривают заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.

С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Там пояснили, что это решение стало ответной мерой на запрет российских властей нанимать местный и иностранный персонал. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона не приглашать граждан РФ на работу в качестве контратаки на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.

Политика,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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