Посол РФ назвал экзистенциальную угрозу НАТО

Если Запад продолжит создавать для России военные угрозы, то спровоцирует ее на ответную реакцию. РФ несомненно будет защищать свою безопасность. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье для Foreign Policy, пишет «Российская газета».

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По его словам, если западные партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, ставящие безопасность России под сомнение, то страна будет вынуждена ответить им аналогичным способом.

«Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — заявил Антонов.

Он также выразил мнение, что военное освоение Украины государствами-членами НАТО — «экзистенциальная угроза» для РФ. Дипломат отметил, что расширение организации в сторону Украины резко повышает угрозы для безопасности России, так как это даст НАТО возможность размещать на территории страны дестабилизирующие вооружения.