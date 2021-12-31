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31 минуту назад

Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО экзистенциальной угрозой

Если Запад продолжит создавать для России военные угрозы, то спровоцирует ее на ответную реакцию. РФ несомненно будет защищать свою безопасность. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье для Foreign Policy, пишет «Российская газета».

Посол РФ назвал экзистенциальную угрозу НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если западные партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, ставящие безопасность России под сомнение, то страна будет вынуждена ответить им аналогичным способом.

«Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — заявил Антонов.

Он также выразил мнение, что военное освоение Украины государствами-членами НАТО — «экзистенциальная угроза» для РФ. Дипломат отметил, что расширение организации в сторону Украины резко повышает угрозы для безопасности России, так как это даст НАТО возможность размещать на территории страны дестабилизирующие вооружения.

Антонов заявил, что ни одно государство не имеет право укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Он считает, что принцип равной и неделимой безопасности необходимо срочно восстановить. Посол также выразил уверенность, что при наличии политической воли это можно легко осуществить через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,Foreign Policy,"Российская газета",
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