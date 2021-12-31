Путин подписал пакет законов по алиментам

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, в котором предусмотрено наказание за неуплату алиментов. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, в статью Уголовного кодекса о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей были внесены изменения. В этой статье за неоднократную неуплату алиментов предусматривается лишение свободы на срок до одного года. Теперь закон скорректирован таким образом, что в случае погашения задолженности неплательщика освободят от ответственности. Документ представлен на официальном портале правовой информации.

Другой закон стал дополнением статьи об административных правонарушениях. Теперь неуплата алиментов в течение двух месяцев может наказываться исправительными работами, арестом на 10-15 суток или штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Совет Федерации одобрил соответствующие законы 21 декабря.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что число исполнительных производств о взыскании алиментов в России снизилось.