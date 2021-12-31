Путин подписал пакет законов по алиментам

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, в котором предусмотрено наказание за неуплату алиментов. Об этом пишут «Известия».
По информации издания, в статью Уголовного кодекса о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей были внесены изменения. В этой статье за неоднократную неуплату алиментов предусматривается лишение свободы на срок до одного года. Теперь закон скорректирован таким образом, что в случае погашения задолженности неплательщика освободят от ответственности. Документ представлен на официальном портале правовой информации.
Другой закон стал дополнением статьи об административных правонарушениях. Теперь неуплата алиментов в течение двух месяцев может наказываться исправительными работами, арестом на 10-15 суток или штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Совет Федерации одобрил соответствующие законы 21 декабря.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что число исполнительных производств о взыскании алиментов в России снизилось.
Сотрудники столичного главка ФССП 30 мая составили портрет среднестатистического должника по алиментам, который проживает в Москве. Статистика показала, что большая часть неплательщиков по алиментам — мужчины, и только 9,5% — женщины.