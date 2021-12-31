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27 минут назад

Путин назвал Байдену условие для разрыва отношений с Западом

Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад введет новые «беспрецедентные» санкции против РФ в связи с напряженной ситуацией на Украине, то Россия может полностью разорвать отношения с США. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла по итогам телефонных переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишут URA.RU.

Глава РФ назвал Байдену условие для разрыва отношений с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Путин моментально отреагировал на сообщение Байдена о будущих масштабных санкциях против России из-за Украины. Он заявил, что если Запад примет подобные меры, то Москва отреагирует соответственно и полностью разорвет отношения между двумя странами. Путин отметил, что это нанесет огромный ущерб обеим сторонам, и эту ошибку «наши потомки оценят, как огромную». Ушаков пояснил, что в отношения США и РФ и без того допущено много ошибок, поэтому новых нужно избегать.

Кроме того Ушаков заявил, что России пока неизвестно, какие именно «масштабные санкции» Байден имел в виду. Известно, что они будут касаться экономической и военной сферы. РФ надеется, что США не пойдет на такие меры, с этой целью два государства и ведут переговоры, сообщил Ушаков.

«Беседа была хорошей» — заключил он.

Политика,Санкции,Санкции США,Владимир Путин,РИА Ura.ru,
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