Переговоры Путина и Байдена завершились

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин закончили телефонные переговоры. Они длились 50 минут. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на National Post.
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, беседа Байдена и Путина завершилась в 16.25 по времени восточного побережья США (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию американского лидера, который разговаривал с Путиным по телефону. На ней Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Именно там он обычно проводит выходные, пишет издание.
Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран завершили беседу.
Ранее в Белом доме сообщили, что беседа Байдена и Путина стартовала в 15.35 по времени восточного побережья США (23.35 мск четверга). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор начался вовремя.
США сообщили, что предметом обсуждения лидеров двух государств станут запланированные дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. Кроме того планировалось обсудить дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. Как сообщили в Кремле, этот разговор инициирован российской стороной.