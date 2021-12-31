Переговоры Путина и Байдена завершились

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин закончили телефонные переговоры. Они длились 50 минут. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на National Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, беседа Байдена и Путина завершилась в 16.25 по времени восточного побережья США (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию американского лидера, который разговаривал с Путиным по телефону. На ней Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Именно там он обычно проводит выходные, пишет издание.

Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран завершили беседу.

Ранее в Белом доме сообщили, что беседа Байдена и Путина стартовала в 15.35 по времени восточного побережья США (23.35 мск четверга). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор начался вовремя.