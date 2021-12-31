Путин и Байден начали телефонный разговор

Телефонный разговор президент США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина стартовал в четверг, 30 декабря. Об этом пишут «Известия».

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Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры начались вовремя.

Телефонные переговоры президентов России и США были назначены на поздний вечер 30 декабря. Эта беседа пройдет перед очной встречей двух президентов и без публичной части, сказал Песков.

Переговоры инициировала российская сторона. Байден собирался обсудить с Путиным напряженность вокруг Украины и отметить важность деэскалации ситуации для прогресса на переговорах по безопасности. Также он намерен проинформировать Москву о новых возможных санкциях Вашингтона против нее.

Переговоры США и РФ по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. Потом 12 января состоится встреча Совета Россия–НАТО, где поднимут вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине. А 13 января Россия обсудит эти темы с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).