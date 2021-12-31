Пенсии, вычеты и пособия: В РФ примут новые социальные законы

В январе парламентарии планируют работать над замечаниями, которые поступят из регионов, от законодателей и экспертов к законопроекту о QR-кодах в общественных местах. Первые предложения вселяют уверенность, что документ доработают с серьезными поправками. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сертификат о вакцинации от коронавируса можно выдавать гражданам с высоким уровнем антител. Кроме того, следует предусмотреть выдачу свидетельства о вакцинации в письменной форме в МФЦ, а также обязать регионы высылать такие документы тем, кто не пользуются смартфонами.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Еще одна полезная новация, которая заработает в 2022 году — запрет на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит улучшить содержание животных в неволе, рассчитывают законодатели. Также в КоАП хотят ввести наказания для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу и жестоко обращается с ними. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 декабря.

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Бурные дискуссии в обществе вызвала правительственная инициатива об обязательном предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса в общественных местах. Такие поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Госдума поддержала в первом чтении 16 декабря. После этого документ вновь отправили в рассылку в регионы.

В январе парламентарии планируют работать над замечаниями, которые поступят из субъектов Федерации, от экспертов и специалистов. В том случае, если законопроект в итоге поддержат, посещать массовые мероприятия, кинотеатры и рестораны только при предъявлении документа, подтверждающего прививку против ковида, наличие медотвода или справки о перенесённом коронавирусе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что документ может быть серьёзно доработан. Например, по её словам, следует прописать, что сертификат может выдаваться гражданам с высоким уровнем антител, предусмотреть выдачу в МФЦ свидетельства о вакцинации в письменной форме, а также обязанность регионов высылать такие документы тем, кто не пользуются смартфонами. Кроме того, в законе должен быть отражен особый подход к некоторым категориям граждан, чьи персональные данные не должны попадать в общий доступ, сказала политик 27 декабря на пресс-конференции, посвящённой итогам 2021 года.

Спикер подчеркнула, что законопроект надо обсуждать максимально открыто, так как «мнение граждан должно быть определяющим».

Россиянам станут начислять новые пособия

Размер ежемесячного пособия будущей маме, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 50 процентов величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Претендовать на выплату могут женщины, срок беременности которых шесть и более недель. Пособие будут выплачивать до месяца родов (включительно).6351 рубль средний размер в 2021 году ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, по данным ПФР.

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет мама или папа, в одиночку воспитывающие детей, в отношении которых по решению суда предусмотрена уплата алиментов. Размер пособия — 50 процентов величины регионального прожиточного минимума для детей. Важное условие для начисления выплат — размер дохода семьи. По правилам он не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Пенсии и материнский капитал проиндексируют

В следующем году страховые пенсии планируют проиндексировать на 5,9 процента, ежемесячные денежные выплаты — на 5,8 процента, а социальные пенсии — на 7,7 процента.

Это предусмотрено законом о бюджете РФ на 2022 год, но окончательный уровень индексации может быть скорректирован по итогам 2021 года в зависимости от фактической инфляции.

Также вступают в силу норму, согласно которым материнский капитал проиндексируют по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будут ежегодно пересматривать 1 февраля.

За неполную уплату алиментов привлекут к ответственности

Тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, будут привлекать к уголовной и административной ответственности даже в том случае, если средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей они выплатили частично. Такой закон парламентарии приняли в конце осенней сессии. 1,3 млн производств по взысканию алиментов за девять месяцев 2021 г. находилось в ФССП России

В 2020 году приставы возбудили более 100 тысяч административных дел в отношении россиян, уклонявшихся от алиментов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом сейчас административная, а в случае повторной неуплаты алиментов — уголовная ответственность предусмотрены лишь в случаях, если человек вообще не платит алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Если ж он платит даже небольшие суммы, то это зачастую трактуется прокурорами как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

«В результате, ребенок вместо положенных ему выплат получает копейки и его обеспечение полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. А второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания, что недопустимо», — уверен спикер.

Занятия спортом поощрят налоговым вычетом

С 2022 года россияне смогут оформить социальный налоговый вычет при оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Получить назад можно будет вернут 13 процентов расходов за абонемент, а максимальная сумма возврата составит 15 600 рублей. Изменения внесены в Налоговый кодекс и подписаны президентом 5 апреля.

Для получения вычета понадобится копия договора со спортзалом и чек.

Право на скидку будет у людей, оплативших услуги физкультурно-оздоровительных организаций из перечня, сформированного Минспортом. Согласно распоряжению кабмина, такие компании могут заниматься физподготовкой взрослых и детей, разрабатывать спортивные программы и тренировочные планы, готовить атлетов для участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Под указанные требования подходят фитнес-центры, бассейны, спортклубы, секции.

Чтобы попасть в список Минспорта, организации нужно соответствовать критериям, утверждённым постановлением Правительства. Физкультура и спорт в такой организации являются основным видом деятельности, при этом в штате работают сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Если такого образования у тренеров нет, им придётся пройти переподготовку.

Электронный сертификат на костыли можно оформить удалённо

В сентябре 2021 года вступил в силу закон, позволяющий россиянам с инвалидностью и производственными травмами оплачивать технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов.

Электронный сертификат — это реестровая запись, данные которой отражены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Сертификат привязывают к банковской карте «Мир», которой уже пользуется человек, и начисляют на него сумму компенсации. Сам процесс оплаты выбранного ТСР схож с оплатой обычной покупки картой. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайрер — точно так же, как это происходит в обычной торговле.

Оформить электронный сертификат можно с 1 октября при личном визите в отделения ФСС и МФЦ, а также дистанционно через «Госуслуги».

Кроме того, с нового года страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению службы занятости будут назначать в беззаявительном порядке.

Около 12 миллионов инвалидов, включая 670 тысяч детей, насчитывается в РФ, а ежегодно за техсредствами реабилитации обращаются 1,6 миллиона человек.

Животных в обиду не дадут

С 1 января 2022 года запретят работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях, рассчитывают законодатели.

Также в КоАП хотят ввести наказания для тех, кто выбрасывает питомцев, жестоко обращается с животными и заводит дома зверей, запрещённых к содержанию. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 декабря. За жестокое обращение с животными граждан предлагают штрафовать на 5-15 тысяч рублей, должностных лиц — на 15-30 тысяч, а организации — на 50-100 тысяч рублей. Для тех, кто выбросил домашнего питомца, законопроектом предусмотрены такие штрафы: 1,5-3 тысячи рублей для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц и 15-30 тысяч для организаций.

За содержание животных, которых запрещено держать дома — медведей, львов, пум, рысей и так далее, — предлагается штраф 5-15 тысяч для физических лиц, 30-50 тысяч для должностных и 100-150 тысяч для компаний. Это позволит привлечь к ответственности и тех, кто использует животных для заработка, предлагая сфотографироваться с львятами и тигрятами, обколотыми транквилизаторами, рассчитывают законодатели.

Зоопарки, цирки или дельфинарии, которые будут работать без лицензии или станут нарушать установленные ею требования, предлагают штрафовать на 100-200 тысяч рублей, а должностных лиц таких учреждений — на 30-50 тысяч.

Соцвыплаты защитили от списаний за долги по кредитам

Единовременные социальные выплаты запретили списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства. Закон с такими нормами принят в декабре.

Согласно документу, кроме выплат, поступающих по решению президента и кабмина, нельзя будет списывать пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.до 23,9 млрд рублей увеличились долги россиян по кредитам в 2021 г., по данным ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ранее уже были приняты законы, запрещающие взыскивать долги с пенсий, алиментов, был защищён минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Нынешний закон защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству.

«Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или Правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — сказал он.

Губернаторы смогут остаться дольше

Губернаторы получили возможность возглавлять регионы более двух сроков подряд — решение на этот счёт примут сами субъекты. Такие нормы содержит закон о публичной власти, принятый в конце осенней сессии.

Глава субъекта, согласно документу, стал и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе, то есть связующим звеном в вертикали власти.

Таким образом, уйдёт непонимание в разделении полномочий между различными ведомствами, рассчитывают законодатели. Если человек обратится со своим вопросом к чиновникам, система внутри себя должна будет определить, какой из институтов компетентен в его решении. Отписки и отсылки в другие инстанции должны остаться в прошлом.

Также новые нормы предполагают, что Президент РФ может отстранить от должности высших должностных лиц региона в связи с утратой доверия по любым основаниям. Кроме того, за издание указа, противоречащего Конституции РФ, глава субъекта может получить предупреждение со стороны президента. Также глава государства будет вправе применить к губернатору иные меры ответственности, например выговор. Отрешённый от должности губернатор в течение пяти лет не имеет права баллотироваться вновь.

Запрещена публичная демонстрация изображений нацистов

Летом парламентарии приняли закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала.

Исключение — случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Прежде было нельзя демонстрировать нацистскую символику, такую как свастику или эмблему СС, но на изображения самих нацистских преступников это не распространялось.

В школах разрешили использовать электронные учебники

В школах и колледжах смогут использовать наряду с бумажными учебниками верифицированные государством онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, включенные в федеральный перечень по результатам экспертизы. Проводить экспертизу будет Минпросвещения.

При онлайн обучении, которое предполагает обработку персональных данных учеников, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.

Судьба документа не была простой: 15 декабря его первоначальную редакцию отклонил Совет Федерации. Причиной такого решения стала техническая ошибка, допущенная при внесении поправок ко второму чтению в Госдуме. В результате стало возможным двойное толкование норм об использовании дистанционных образовательных технологий. Как пояснила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вышло так, что «теперь кто-то считает, что нужно вообще запретить дистанционные технологии или, наоборот, использовать только их». При этом эти поправки не были согласованы с парламентариями, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств 10 декабря. На заседании палаты регионов 15 декабря спикер также заявила, что не согласна с позицией министра просвещения Сергея Кравцова, который, «понимая, что допущена ошибка, и, вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и всё исправить», включил все свои рычаги, чтобы надавить на Совет Федерации и вынудить одобрить закон.

Для доработки документа парламентарии создали согласительную комиссию. В новой редакции он был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря.https://rg.ru/2021/12/31/putin-i-bajden-nachali-telefonnyj-razgovor.htmlБольничные по уходу за детьми до восьми лет увеличат

С сентября больничный по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет начали оплачивать по новым правилам: размер начислений составляет 100 процентов от среднего заработка и больше не будет зависеть от стажа.

Такие изменения в законодательство внесены по инициативе президента Владимира Путина. Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей — такие больничные будут оплачивать напрямую из Фонда социального страхования. Правительство направило на это почти один миллиард рублей.