Захарова назвала главные итоги 2021 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги 2021 года. В интервью «Газете.Ru» она сравнила уходящий год с предыдущим, 2020.

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Захарова подчеркнула, что люди привыкли, что мир является нормальным и естественным состоянием для планеты, стран и народов. Однако за него необходимо бороться. «Поэтому я считаю, что отстаивание права людей на мирную жизнь, охрана мира и миропорядка от различных агрессивных поползновений — наше общее глобальное достижение», — отметила она.

Представитель российского МИД назвала главными итогами 2021 года сохранение и поддержание мира. В этом году восстанавливались формы работы, распространенные в «доковидный» период. 2021 год она назвала годом восстановления международной жизни

«Я бы назвала 2021 год годом восстановления международной жизни. Посмотрите, сколько прошло саммитов, встреч. Уже проходили глобальные большие форумы, и они сочетаются с онлайн-выступлениями», — подчеркнула Захарова.

По мнению представителя МИД России, 2021 год отличается от 2020-го так же, как течение коронавируса отличается от постковидного синдрома. 2020 год стал настолько сокрушительным, что приходилось выживать, борясь и с пандемией, и с новыми обстоятельствами. Поэтому места для собственных эмоций и переживаний не оставалось.