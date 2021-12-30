В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

В России изменятся правила о секретности и гостайне

С 1 января 2022 года в России начнут действовать новые правила распределения по степеням секретности сведений, содержащих государственную тайну. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В России изменятся правила о секретности и гостайне
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

В соответствии с изменениями, которые прописаны в документе, теперь у данных будет три степени секретности — особой важности, совершенно секретные и секретные.

В первую категорию входят сведения о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых способно нанести ущерб интересам страны в одной или нескольких из этих областей.

К совершенно секретным правительство отнесло данные из вышеупомянутых областей, но с условием: их распространение может нанести ущерб не всей стране, а интересам государственного органа или отрасли экономики.

В третью группу попали все остальные данные из числа сведений, составляющих гостайну, распространение которых может нанести ущерб предприятиям, учреждениям или организациям, работающим в перечисленных в первом пункте областях.

О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые правила распределения содержащих гостайну сведений, сообщалось в начале ноября 2021 года. В обновленной редакции также отсутствует пункт о том, что главы органов госвласти, а также «Росатома» и «Роскосмоса» сами организуют разработку списка сведений, составляющих государственную тайну и несут за эти решения ответственность.

Политика,Михаил Мишустин,Роскосмос,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители