Путин подписал закон о запрете вылова китов и дельфинов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. По документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, запрещается осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, объяснял премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне России, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детёнышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Кроме того, он устанавливает ограничения отлова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России.

Отмечается, что документ включает запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.