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32 минуты назад

Путин уточнил порядок удаления затонувших судов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм и порядок удаления затонувших судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин уточнил порядок удаления затонувших судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Документ вводит механизмы обеспечения подъема затонувших судов их собственниками, а при неосуществлении такого подъема - администрациями морских портов или органами исполнительной власти субъектов РФ, к побережью которых ближе всего расположено затонувшее имущество. Речь идет о случаях, когда судно создает угрозу мореплаванию или работе навигационного оборудования, причиняет ущерб морской среде, препятствует рыболовству, строительству, ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также снижает туристическую ценность морского побережья.

Законом предусмотрено, что собственник затонувшего судна направляет капитану морского порта извещение о намерении его удалить. Тот издает распоряжение об условиях удаления затонувшего имущества и его сроках. Если извещение не поступило, капитан морского порта направляет собственнику судна требование об удалении затонувшего имущества. Если в установленный срок собственник не представил документы по удалению судна или не удалил его, то он теряет право собственности на затонувшее судно. Документ при этом позволяет восстановить право собственности в суде.

Закон также вносит изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся запрета на затопление судов, порядка определения финансового обеспечения удаления судов. Установление запрета также предлагается прописать в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ.

Если затонувшее судно зарегистрировано под флагом иностранного государства, то капитан морского порта направляет в государство регистрации затонувшего судна извещение о необходимости исключения затонувшего судна из государственного реестра этой страны, уточняется в законе.

Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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