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1 час назад

Захарова заявила о планах Киева расстреливать мирных жителей из оружия НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о планах властей Украины расстреливать мирных жителей из оружия, которое поставляет в республику НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру в стране.

«Вызывает паралич»: какое химоружие поставили США на Украину

30 декабря Министерство обороны Эстонии сообщило, что хочет отправить Украине ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Для этого нужно будет получить согласие США, Германии и Финляндии.

Политика,Видео,Мария Захарова,НАТО,МИД,
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