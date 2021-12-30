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49 минут назад

Путин дал российское гражданство экс-советнице Рейгана

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей экс-советнице президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин дал российское гражданство экс-советнице Рейгана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится в тексте указа.

В мае Масси обратилась к Путину с просьбой о гражданстве РФ в эфире телеканала НТВ. Она пояснила, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и США. В кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму она рассказывала, что гражданство нужно ей для написания книги.

Получившая гражданство Наталья Орейро обратилась к россиянам

Сюзанн Масси – исследователь истории России, автор книг «Земля жар-птицы: красота Древней России», «Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я», «Павловск: Жизнь русского дворца» и др.

В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах.

В 2011 году Масси приняла православие.

Политика,Наталья Орейро,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,Владимир Путин,НТВ,
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