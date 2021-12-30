Путин дал российское гражданство экс-советнице Рейгана

В мае Масси обратилась к Путину с просьбой о гражданстве РФ в эфире телеканала НТВ. Она пояснила, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и США. В кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму она рассказывала, что гражданство нужно ей для написания книги.