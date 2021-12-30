Жириновский пообещал девочке свадьбу с депутатом Власовым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил детей с Новым годом и поучаствовал в акции «елка с желаниями». В частности, он исполнил мечту четырехлетней Даши — приготовил для нее в подарок интерактивную игрушку и мешочек с конфетами.
Обращаясь к ребенку, политик сказал, что когда-нибудь девочка выйдет в одиночный пикет с требованием «спасти свою одинокую бабушку». А когда ее задержат, на помощь Даше придет депутат Василий Власов, который женится на ней, когда девочке исполнится 18 лет.
В своем обращении Жириновский велел девочке Даше «прийти в квартиру ЛДПР, вступить в детскую организацию ЛДПР и с плакатом «Спасите мою бабушку» выйти в одиночный пикет».
«Тебя задержат, депутат Власов будет пытаться тебя освободить, ему это не удастся. Он подождет, когда ты вырастешь, и на тебе женится. Это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — сказал Жириновский в эфире YouTube-канала ЛДПР.