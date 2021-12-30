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28 минут назад

Жириновский поздравил маленькую девочку и пообещал, что на ней женится депутат Власов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил детей с Новым годом и поучаствовал в акции «елка с желаниями». В частности, он исполнил мечту четырехлетней Даши — приготовил для нее в подарок интерактивную игрушку и мешочек с конфетами.

Жириновский пообещал девочке свадьбу с депутатом Власовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращаясь к ребенку, политик сказал, что когда-нибудь девочка выйдет в одиночный пикет с требованием «спасти свою одинокую бабушку». А когда ее задержат, на помощь Даше придет депутат Василий Власов, который женится на ней, когда девочке исполнится 18 лет.

В своем обращении Жириновский велел девочке Даше «прийти в квартиру ЛДПР, вступить в детскую организацию ЛДПР и с плакатом «Спасите мою бабушку» выйти в одиночный пикет».

«Тебя задержат, депутат Власов будет пытаться тебя освободить, ему это не удастся. Он подождет, когда ты вырастешь, и на тебе женится. Это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — сказал Жириновский в эфире YouTube-канала ЛДПР.

Политика,Василий Власов,Владимир Жириновский,
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