Жириновский пообещал девочке свадьбу с депутатом Власовым

«Тебя задержат, депутат Власов будет пытаться тебя освободить, ему это не удастся. Он подождет, когда ты вырастешь, и на тебе женится. Это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — сказал Жириновский в эфире YouTube-канала ЛДПР.