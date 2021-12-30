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19 минут назад

Путин учредил в российской армии новый праздник

Президент России Владимир Путин учредил новый праздник в Вооруженных силах — День трубопроводных войск. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин учредил новый праздник в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый праздник в российских войсках будут отмечать 14 января. «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — говорится в документе, подписанном главой государства.

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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 декабря.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки принять нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — Дня преподавателя высшей школы. Отмечается, что на выполнение поручения был дан месяц.

Политика,Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минобрнауки,
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