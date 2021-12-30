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26 минут назад

Шаманы провели обряд с портретами Путина и Зеленского

Перуанские шаманы провели обряд, направленный на «очищение международных отношений от негатива». Как сообщает Político MX, они использовали портреты президента Перу Педро Кастильо, российского лидера Владимира Путина, главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Шаманы провели обряд с портретами Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет очень благоприятный год для всех стран. Здоровье будет очень хорошим, количество конфликтов уменьшится. У всех будет мир, спокойствие и крепкое здоровье», - заявил журналистам шаман Андрес Де лос Сантос.

Также шаманы заявили о планах сделать 2022-й «годом конца пандемии» и «окончательно завершить весь этот хаос, который причинил столько боли всей планете».

Когда ритуал был закончен, шаман Феликс Рондан сказал, что он «определенно почувствовал, что COVID-19 отступит в 2022 году, хотя и не в течение первых нескольких месяцев».

Шаманы не забыли и сборную Перу по футболу: они использовали свои ритуалы, чтобы «подготовить» команду к квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре, как они это делали перед квалификацией Перу на ЧМ-2018 в России.

Обряд с портретами мировых лидеров шаманы проводят ежегодно. К примеру, в 2016 году, они использовали плакаты с изображениями Владимира Путина, Дональда Трампа и Николаса Мадуро.

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