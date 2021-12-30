Жириновский предлагал Хусейну бежать в Москву

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн не прислушался к совету переехать в Москву, после чего был казнен. Об этом рассказал РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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По словам Жириновского, он «по-товарищески» советовал иракскому лидеру отправить в Москву, сыновей, архивы, деньги.

«В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов, он оказался задержан, арестован и казнен», - рассказал Жириновский.

В 2006 году Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против иракского народа и смерти более ста шиитов. Его приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря того же года.