Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров раздал троим бойцам спортивного клуба «Ахмат» автомобили Mercedes. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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По словам руководителя региона, он пригласил на прием прославленных воспитанников «Ахмата» — Артура Бетербиева, Абдул-Керима Эдилова, Имама Хатаева, Тамерлана Башаева и других спортсменов. «Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей Mercedes, а еще 11 спортсменов — по одному миллиону рублей», — рассказал Кадыров.

Бетербиев также получил звание «Почетный гражданин Грозного» за вклад в развитие спорта. «Еще ряд наших атлетов отмечены медалями "За заслуги перед ЧР" и знаками "За трудовое отличие"», — добавил Кадыров.