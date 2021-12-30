Матвиенко допустила создание единого парламента с Белоруссией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что в будущем у России и Белоруссии может появиться единый парламент, однако призвала не форсировать эти процессы. Об этом пишет ТАСС.

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В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

По словам спикера верхней палаты парламента, согласование Россией и Белоруссией 28 дорожных карт стало одним из главных событий уходящего года.

«Это создаст благоприятные условия для экономического развития как Белоруссии, так и России. Наш потенциал удвоится (…) Предстоит большая работа по гармонизации законодательства и синхронизации наших действий. Мы готовы к этой работе», - подчеркнула Матвиенко.

При этом она отметила, что возможно в перспективе и создание единого парламента союзных государств.

«Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем. Но не надо форсировать эти процессы», - заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».