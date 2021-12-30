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57 минут назад

Кличко создал мультик про себя и Святого Николая

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил соотечественников с Новым годом и Рождеством мультфильмом. В нем градоначальник показывает Святому Николаю построенные или обновленные объекты в украинской столице. Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 30 декабря.

Кличко создал мультик про себя и Святого Николая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мультфильме Кличко вместе со Святым Николаем на парашюте летят над объектами, которые построили или обновили в Киеве в последние годы. В частности, мэр и Святой пролетают возле самого большого государственного флага. Кроме того, они останавливаются в зоопарке Киева возле обновленного вольера слона, а потом проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.

В конце прогулки Кличко со Святым Николаем останавливаются у главной елки страны – на Софийской площади.

"Здоровья вам, мира добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", - сказал мэр в конце ролика.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года, и поздравил с наступающим 2220 годом.

"Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год", — замялся политик.

Политика,Виталий Кличко,
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