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36 минут назад

Голикова призвала осторожнее снимать COVID-ограничения на праздники

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала руководство регионов осторожнее снимать ограничения на новогодние праздники и наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

Голикова призвала осторожнее снимать COVID-ограничения
Фото: ТАССТАСС

«Обращаюсь к регионам, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма», – цитирует политика ТАСС.

Ситуация с коронавирусом осложнилась за неделю в семи регионах России, а улучшилась в 13, сообщила Голикова журналистам 30 декабря.

По ее словам, ситуация изменилась из-за снижения охвата тестирования. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 60,4% до 61,8%.

«По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла - 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%», – сказала она.

Ранее глава минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в России вакцинировано более 1,3 млн человек, 190 тыс. человек в сутки.

Политика,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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