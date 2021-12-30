В Кремле рассказали о планах Путина на 31 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 31 декабря обычный «полурабочий нерабочий день». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По словам официального представителя Кремля, у президента не запланировано на 31 декабря никаких официальных и публичных мероприятий, однако и полностью выходным этот день для Владимира Путина не будет.

«Такой полурабочий нерабочий день президента, стандартный. Полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что во время новогодних каникул глава государства будет проводить рабочие встречи, но, скорее всего, они не будут иметь публичный характер.

«Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. По направлениям он продолжит работать, и в середине праздников какие-то встречи у него будут», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.