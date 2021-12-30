В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

В Кремле рассказали о планах Путина на 31 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 31 декабря обычный «полурабочий нерабочий день». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле рассказали о планах Путина на 31 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя Кремля, у президента не запланировано на 31 декабря никаких официальных и публичных мероприятий, однако и полностью выходным этот день для Владимира Путина не будет.

«Такой полурабочий нерабочий день президента, стандартный. Полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что во время новогодних каникул глава государства будет проводить рабочие встречи, но, скорее всего, они не будут иметь публичный характер.

«Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. По направлениям он продолжит работать, и в середине праздников какие-то встречи у него будут», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее правительство России утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Таким образом новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января включительно.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители