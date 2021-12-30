Политологи рассказали НСН, зачем всего за десять дней до планируемой личной встречи Путин и Байден решили созвониться.

Президент РФ Владимир Путин может выдвинуть американскому коллеге Джо Байдену ультиматум во время телефонного разговора 30 декабря, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

«Надеюсь, эта просьба связана с интересом к процессу переговоров со Штатами, которые важны для деэскалации конфликта. Но это может быть какой-нибудь ультимативный ход, чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе. Конечно, мы нуждаемся в деэскалации. Но так как Путиным принята стратегия отбрасывания Запада, то она может толкнуть его на какие-то более резкие шаги», — сказал он.

По мнению Павловского, сегодняшний разговор — это «символический ход», а вопросы, которые можно к этому подтянуть, всегда найдутся.

Ранее в американском Белом доме сообщили, что разговор президентов России и США состоится в четверг, 30 декабря в 22:30 мск. Представитель администрации президента США Эмили Хорн сообщила, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, которые Москва предложила Вашингтону в середине декабря.

В их числе было требование не принимать в НАТО страны бывшего СССР. При этом Путин допустил «самую разную» реакцию России, если ее инициатива не будет одобрена.

Есть один срочный вопрос, который будут обсуждать Путин и Байден – система безопасности в Европе и связанный с ним — ситуация вокруг Украины, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Есть один срочный вопрос, он никуда не девался – ситуация вокруг Украины. Россия очень резко поставила вопрос о системе безопасности в Европе, которая ее не устраивает. То есть в частности это касается Украины, но вопрос более общий», — сказал политолог.

По словам Лукьянова, переговоры перед Новым годом станут важной частью подготовки к январской встрече.

«Путин правильно делает, что хочет развить свои дискуссии с Байденом, чтобы к моменту, когда встретятся делегации, у них уже были более менее четкие указания со стороны руководства. Предполагаю, что переговоры 10-12 января должны быть серьезными и содержательными. Для этого их надо готовить, в том числе на уровне первых лиц. Из серии всех этих переговоров российско-американские — главные, остальное — антураж», — добавил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России.