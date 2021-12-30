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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях

Законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях
Фото:  Александр Петросян / Коммерсантъ Александр Петросян / Коммерсантъ

Авторами инициативы стали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, группа депутатов из его партии, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова.

Проект закона предполагает предоставление получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий дополнительной выплаты. Ее размер депутаты и сенаторы предложили приравнять к размеру самой пенсии, которая полагается гражданину в момент выдачи выплаты.

В пояснительной записке указано, что реальные пенсии россиян сокращаются много месяцев подряд, а высокий уровень инфляции, который «по итогам 2021 года может составить порядка девяти процентов», продолжает крайне негативно влиять на уровень доходов пенсионеров. Перед Новым годом у россиян принято покупать подарки и продукты к праздничному столу, поэтому социально уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеров, следует поддержать.

Реализацию инициативы депутаты и сенаторы в 2022 году оценивают в 786,2 миллиарда рублей, из них на военные пенсии пойдет 66,4 миллиарда. Деньги предлагается взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего необходимо будет изменить закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее сообщалось, что инфляция в России с начала года к 27 декабря достигла 8,26 процента. Во время большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин пообещал выполнить обещания прошлых лет в ответ на вопрос о том, окажутся ли пенсии в следующем году выше уровня фактической, а не прогнозной инфляции.

Политика,Елена Афанасьева,Владимир Жириновский,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,ЛДПР,Госдума,
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