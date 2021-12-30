Президент РФ Владимир Путин в 2021 году смягчил удар Запада по Союзному государству (надгосударственное объединение России и Белоруссии). На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 29 декабря он показал, что экономика союза наращивает обороты. Однако во многом это заслуга именно российской стороны, считают эксперты. Дальнейшая интеграция, по словам политологов, во многом будет зависеть от итогов конституционной реформы в Белоруссии и разрешения кризиса доверия Лукашенко.

Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге на следующий день после неформального саммита глав стран-участниц СНГ. Российский президент поблагодарил коллегу за готовность к двусторонней встрече, так как это «возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии, по результатам строительства Союзного государства».

«У нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты, причем это ключевые вещи. Прежде всего это финансы, налоговое, таможенное законодательство. Это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», — сказал Путин.

Экономическое взаимодействие России и Белоруссии в этом году было более активным: рост товарооборота составил почти 36%, тогда как в 2020-м было падение на 17%, отметил российский президент. Для белорусских предприятий открыт доступ к системе госзакупок России, а это «повышает конкуренцию на рынке».

«Белоруссия для нас надежный партнер даже не в политическом, а в экономическом плане. Мы многого добились, и, надеюсь, в следующем году будет также», — отметил Путин.

Президент Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии.

«Не хочу вам льстить — дело не в лести. Дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручения. Отзываются и компании российские, и правительство российское, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить: пять пакетов [санкций] ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете, притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в увеличении товарооборота, росте ВВП Белоруссии есть «большая заслуга России».

«Вы помните, как бы ни складывались наши отношения, белорусы в долгу не останутся», — заверил Лукашенко.

Серьезные подвижки в процессе создания Союзного государства (СГ) произошли 4 ноября, когда Высший госсовет СГ утвердил 28 интеграционных программ. И это — «настоящий прорыв в процессе создания и развития Союзного государства», считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов.

«Начинается очень большой период реализации принятых решений. Президенты сверили часы и обсудили первые возможные результаты», — считает Шаповалов.

С тем, что экономики России и Белоруссии «должны срастись», согласен замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Но проблемы остаются.

«Путин сегодня отметил, что белорусская экономика на хорошем уровне [в этом году]. И она должна внести свой вклад в общую экономику двух стран.

Но пока интеграция идет сложно. Союзное государство у нас остается форматом переговорного процесса и получения Белоруссией из российского бюджета кредитов, субсидий и так далее. Тем не менее, Россия заинтересована в интеграции», — полагает эксперт.

С этим согласен и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперт считает, что Россия должна продолжать интеграционный процесс.

«Речь идет о выживании белорусского общества: задушить санкциями западные „партнеры“ их могут в любой момент. И сделают это очень легко. Но мы понимаем, что Белоруссия — транзитная страна. Если будут санкции, она просто потеряет свой основной функционал», — отметил Мухин.

Для России это серьезный момент, поясняет эксперт. Достаточно вспомнить сегодняшнюю ситуацию на белорусско-литовской границе, где скопились российские фуры, которые направляются в Калининградскую область. Из-за санкций в отношении Белоруссии литовские пограничники не пропускают транзитные грузы из России.

Эксперты отмечают и другой момент, имеющий значение для развития двусторонних отношений. В феврале 2022 года в Белоруссии пройдет конституционный референдум. Поправки в Основной закон предполагают, среди прочего, обнуление сроков полномочий Лукашенко и дают ему гарантии неприкосновенности после ухода с поста президента. В открытой части встречи эта тема не затрагивалась. Однако это одна из ключевых линий в отношениях двух стран на текущем этапе, пояснил политолог Андрей Суздальцев.

Путину, по словам эксперта, для продолжения интеграции важно, чтобы Белоруссия вышла из политического кризиса, который возник после президентских выборов в августе 2020 года.

«Ситуация в Белоруссии напряженная. Поэтому идут поиски выхода из политического кризиса», — полагает эксперт.

В политсреде с этим связывают и предстоящее назначение главы Высшего совета «Единой России», экс-министра МВД РФ Бориса Грызлова послом России в Белоруссии (его кандидатуру одобрил профильный комитет Госдумы РФ).

«Грызлов — это не просто посол, а политический актор с экстраординарными полномочиями», — пишет телеграм-канал «Незыгарь».

В свете создания Союзного государства руководство России понимает, что конституционные изменения в Белоруссии — это «серьезный процесс с далеко идущими последствиями», отметил политолог Владимир Шаповалов. Но это не означает, что Россия вмешивается во внутренние дела соседнего государства.