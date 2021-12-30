Британия пригрозила России жёсткими санкциями

Возможное «вторжение» России на Украину будет встречено жёсткими скоординированными санкциями со стороны Великобритании, заявила в статье для «Европейской правды» глава британского МИД Элизабет Трасс. По её словам, в стране внимательно следят за «усилиями РФ» по созданию «повода» для потенциального конфликта.

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Министр подчеркнула, что ни Великобритания, ни НАТО не стремятся окружить Россию или угрожать ей, а сам Альянс является оборонительным. Заявления официальных лиц РФ о провокациях Запада она назвала «лживыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью», и сообщила о начале переговоров с Москвой в январе 2022 года.

Я говорила представителям российской власти, что они должны немедленно прекратить дестабилизационные действия, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и вести переговоры всерьёз. <...> Я продолжу оказывать давление на Россию для снижения напряжённости и прекращения её агрессивного поведения, — отметила глава Форин-офиса.