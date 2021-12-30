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25 минут назад

Британия пригрозила России жёсткими санкциями в случае нападения на Украину

Возможное «вторжение» России на Украину будет встречено жёсткими скоординированными санкциями со стороны Великобритании, заявила в статье для «Европейской правды» глава британского МИД Элизабет Трасс. По её словам, в стране внимательно следят за «усилиями РФ» по созданию «повода» для потенциального конфликта.

Британия пригрозила России жёсткими санкциями
Фото: ReutersReuters

Министр подчеркнула, что ни Великобритания, ни НАТО не стремятся окружить Россию или угрожать ей, а сам Альянс является оборонительным. Заявления официальных лиц РФ о провокациях Запада она назвала «лживыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью», и сообщила о начале переговоров с Москвой в январе 2022 года.

Я говорила представителям российской власти, что они должны немедленно прекратить дестабилизационные действия, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и вести переговоры всерьёз. <...> Я продолжу оказывать давление на Россию для снижения напряжённости и прекращения её агрессивного поведения, — отметила глава Форин-офиса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада пока не решили, каким образом далее осуществлять санкционную политику в отношении России. Он добавил, что «ключевые конкретные решения уже почти готовы», но есть разногласия по поводу их публикации, касающиеся того, обнародовать ли сразу весь пакет санкций или действовать «через дипломатичеcкие каналы», стимулируя Москву «пойти навстречу». Второй причиной задержки с оглашением санкций он назвал рождественские праздники, когда дипломатичеcкая активность на определённое время cворачивается.

Политика,Дмитрий Кулеба,Элизабет Трасс,НАТО,МИД,
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