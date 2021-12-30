Россию захотели сделать на треть заповедной территорией

Около 30 процентов территории России может оказаться под действием природоохранных законов. Об этом сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.

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Министр отметил, что сейчас 25 процентов территории России находится под законодательной защитой.

Козлов напомнил, что Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия ООН предписывает обеспечить к 2030 году почти треть планеты эффективной системой охраняемых районов и других природоохранных мер.

«В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30 процентов — вполне реальная цифра», — сказал Козлов.