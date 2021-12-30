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30 минут назад

Twitter предостерег Блинкена по поводу постов о России

Социальная сеть Twitter предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности «жарких» дискуссий под постами об Украине, России и Гонконге. Об этом сообщает РИА Новости.

Twitter предостерег Блинкена по поводу постов о России
Фото: ReutersReuters

По данным издания, соответствующее предупреждение появилось под твиттом Блинкена о разговоре с главами МИД Франции, Германии и Британии по поводу российско-украинских отношений, и постом с осуждением закрытия интернет-издания Stand News в Гонконге.

«Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек», - отметил Twitter.

Позднее предупреждения пропали.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что у российского газопровода «Северный поток - 2» начнутся проблемы, если Россия начнет военную операцию против Украины. Сообщения о том, что Россия стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину, появились в западных СМИ еще в конце ноября.

А в начале декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. В свою очередь в Кремле не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на соседнюю страну.

При этом во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности Москва в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Политика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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